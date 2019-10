Рафаел Надал вече е женен мъж. Тенисистът сключи брак с приятелката си от 14 години Мария Франсиска Перейо в замък на остров Майорка, предаде БГНЕС.

Надал, който е 19-кратен шампион от Големия шлем, се ожени за 31-годишната Перейо в замъка Ла Форталеза в присъствието на 350 гости, които бяха специално поканени за частната церемония.

All set, the wedding of the year, Rafael Nadal and childhood sweet heart Xisca Parello to exchange vows in a star-stud lavish ceremony. My sources tell me, one famous tennis star will be attending. Guess who? pic.twitter.com/HAir4nrWdF