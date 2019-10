Демонстранти в чилийската столица Сантяго се сблъскаха с полицията и днес въпреки обявеното извънредно положение, предаде БГНЕС.

Извънредно положение в Чили след масови протести (ВИДЕО+СНИМКИ)

#UPDATE Chile's president declares a state of emergency in Santiago and gives the military responsibility for security after a day of violent protests over increases in the price of metro tickets https://t.co/POMcaJYtT2 pic.twitter.com/9Nzq9FgaH2