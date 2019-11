Заради смога бар в индийската столица Делхи предлага на жителите глътка чист кислород, но срещу заплащане, съобщава БТА.

В заведението, наречено Oxy Pure (в превод чист кислород), клиентите могат да дишат... буквално. Той може да бъде примесен с етерични масла като лавандула или лимонена трева. Това става с помощта на тръба, прикрепена към носа на клиента. Сеансът продължава 15 минути и струва 299 рупии (4 долара).

Барът в действителност е отворен още през май, но интересът към него нарасна, след като замърсяването на въздуха в Делхи достигна такива нива, че прерасна в здравна криза и властите на два пъти обявиха извънредна спешна ситуация, при която училищата бяха затворени, а на децата и възрастните бе препоръчано да не излизат навън.



As New Delhi chokes on pollution in the air, an oxygen bar in the Indian capital is offering people clean breathing – in different flavors https://t.co/fNcsGFjbdU pic.twitter.com/0vUu1CaZ05