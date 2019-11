Учени представиха първата глобална геоложка карта на скритата зад мъглива атмосфера сатурнова луна Титан, предаде БТА. Тя е осеяна с обширни равнини, дюни от замръзнала органична материя, езера от течен метан и планини.



Картата е изготвена на базата на радарни, инфрачервени и други данни, събрани от сондата „Касини“, която изследваше планетата Сатурн и спътниците й от 2004 до 2017 г. Титан е с диаметър 5150 км и е вторият най-голям спътник в Слънчевата система след юпитеровия Ганимед.



While conditions on the Saturn moon of Titan are far far colder than on Earth, the surface may be the most like our planet within the Solar System. And now, we’ve mapped the whole moon. https://t.co/aDmsFCTGoS pic.twitter.com/9yHms5rYXK