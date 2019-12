Най-малко 15 души загинаха, а над 20 бяха ранени след падане на автобус в дере в Чили, съобщава Националната агенция за управление на извънредни ситуации в страната, цитирана от БГНЕС.

Катастрофата е станала късно в неделя, когато автобусът е пътувал към столицата Сантяго по магистралата, свързваща град Талтал и Антофагаста. Двуетажният автобус се е преобърнал на опасен участък от пътя и е паднал от височина 20 метра.

At least 10 dead in bus accident in northern #Chile#ChileBusAccident https://t.co/gcVRKTtm4R pic.twitter.com/Z0AzI1iU84