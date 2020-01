Рядък природен феномен, наречен „слънчево куче“, бе заснет в североизточен Китай. Кадрите показват три слънца в небето, които изглеждат абсолютно реални! Тази оптична илюзия е резултат от пречупване на светлината, в резултат на което се появяват ярки ореоли както отляво, така и отдясно на Слънцето.

„Тази грандиозна гледка е причинена от природен феномен, наречен "слънчево куче", известен още като лъжливи слънца или пархелий (оптичен феномен, при който около източника на светлина се образува светещ пръстен), в резултат на пречупване на светлината през ледени кристали, пише CGTN (China Global Television Network) в Twitter.

Watch 🎥Three Sun Lights Appear Over China.



Read More ➡️ https://t.co/URJM1XQamp#SEENews #sundog pic.twitter.com/EmcPYwenzw