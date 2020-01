Шофьор на снегорин в Шотландия кръсти машината си на екоактивистката Грета Тунберг. Това показват снимки в социалните мрежи.

В службата по снегопочистване на Единбург било популярно всеки камион да носи името на известна личност.

Heeft #Vlaamsemannentwitter de nomenclatuur van de nieuwe strooiwagens van Manchester gehackt?



"The winning names were:



Basil Salty

Grit Astley

Gritter Thunberg

Slushay Away

Snowbi-Gone Kenobi

Snowel Gallagher

Spreaddie Flintoff

Spreaddie Mercury"https://t.co/XUL5BR5qgN