Българин е открит мъртъв в дома си в Лондон. По тялото на жертвата имало множество наранявания, съобщават от полицията в британската столица. Образувано е разследване за убийство, съобщава британското издание "Дейли мейл".

