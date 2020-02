Медиците са тези хора, на които винаги можем да се доверим във времената на криза, като тази с коронавируса. Да си служител в претъпканите болници, в които има и недостиг на медицински персонал изобщо не се оказва лесно. Доктори и медицински сестри в Ухан се срещат с опасния вирус всеки ден, рискувайки собствените си животи.

Снимки на жени от персонала на болница Tianmen в Ухан събират голяма популярност сред потребителите в мрежата. Те са направени непосредствено след като медицинските работници са свалили своите предпазни маски, с които им се налага да работят в продължение на 12 часа.

Amidst the ongoing #coronavirus outbreak in #China, pictures of medics with marks on their faces due to the prolonged usage of the masks to protect themselves from the virus have gone viral. Behind the exhausted #faces of doctors and nurses are touching stories of normal people. pic.twitter.com/jKPR1yCXC5