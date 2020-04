Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стимулюватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських учителів. Ми обов’язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає.

