Броят на заразените е 2 511 души, смъртните случаи са 73
Президентът на Украйна Владимир Зеленски призна, че се чувства изморен от борбата срещу разпространението на коронавируса, но няма намерение да се предава, съобщи РИА Новости.
Той се обърна в Instagram към абонатите си, които често му пишели, че той и екипът му изглеждали изморени. „Мисля, че това е така, защото наистина се чувстваме изморени, но не сме сломени. Борбата ни с коронавируса продължава”, написа той в посланието си, цитиран от БГНЕС.
Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стимулюватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських учителів. Ми обов’язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає.
Расте броят на заразените с COVID-19 в Русия и Украйна
Държавният глава заяви, че страната задължително ще преодолее и този период. „С нетърпение очаквам момента, когато моето обръщение по борбата с коронавируса ще се състои само от едно изречение: „В Украйна няма заболели и починали”, каза Зеленски.
По-рано министърът на отбраната Андрей Таран се оплака от недостиг на защитни средства срещу коронавируса за военните и военните лекари. По последни данни, броят на заразените в Украйна е 2 511 души, смъртните случаи са 73, а 79 от пациентите са оздравели.
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