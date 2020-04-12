Президентът на Украйна Владимир Зеленски призна, че се чувства изморен от борбата срещу разпространението на коронавируса, но няма намерение да се предава, съобщи РИА Новости.

Той се обърна в Instagram към абонатите си, които често му пишели, че той и екипът му изглеждали изморени. „Мисля, че това е така, защото наистина се чувстваме изморени, но не сме сломени. Борбата ни с коронавируса продължава”, написа той в посланието си, цитиран от БГНЕС.

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Държавният глава заяви, че страната задължително ще преодолее и този период. „С нетърпение очаквам момента, когато моето обръщение по борбата с коронавируса ще се състои само от едно изречение: „В Украйна няма заболели и починали”, каза Зеленски.

По-рано министърът на отбраната Андрей Таран се оплака от недостиг на защитни средства срещу коронавируса за военните и военните лекари. По последни данни, броят на заразените в Украйна е 2 511 души, смъртните случаи са 73, а 79 от пациентите са оздравели.