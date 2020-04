Загреб и околностите му бяха разлюлени от земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер в 9.52 часа местно време днес, съобщава информационният сайт Индекс. Седем минути по-късно бе усетен нов, по-слаб трус, с магнитуд 2, 3 по Рихтер, предаде БТА.

Felt #earthquake (#potres) M2.2 strikes 7 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 35 min ago. Please report to: https://t.co/Q7qiYQPMPR pic.twitter.com/IVvjqLR0L1