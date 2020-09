Бившият президент на САЩ Барак Обама обяви днес, че първият том на неговите мемоари ще излезе на пазара на 17 ноември, съобщава БТА.

Книгата озаглавена „Обетована земя" ще бъде публикувана едновременно на 25 езика. Тя е първият том от общо два. „Да приключиш с писането на книга поражда едно много особено чувство и съм горд от това", написа в Twitter бившият президент.

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm