Самюел Л. Джаксън публикува в Twitter видео, в което псува на 15 различни езика. Актьорът седи на маса, показва плакати с текст и чете псувни на баски, виетнамски, украински, непалски, ямайски, креолски, исландски, хаитянски, чешки, каталунски, тайландски, бразилски португалски, суахили, маори, бемба и есперанто.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53