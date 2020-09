ктрисата Холи Бери публикува в Инстаграм своя снимка с тениска, на която е написано името на певеца Ван Хънт, която сякаш е потвърждение за връзката им, съобщи Контактмюзик.

Към нея има черно сърчице и емоджи на краче. "Сега вече знаете", написа актрисата към снимката.



През юли бившето момиче на Бонд сподели снимка с два чифта крака - своите и на неизвестен мъж, на легло в Лас Вегас. С нея тя благодари за поздравленията за рождения й ден и добави, че той е много специален.

Ван Хънт също разпространи свои снимки с Холи Бери на страницата си в Инстаграм, включително и как тя се навежда да го целуне.

