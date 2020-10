„НАСА пусна в казанчето 23 милиона долара“, двусмислено започва статията си The Independent. Както пояснява изданието, космическата агенция на САЩ възнамерява да проведе изпитания на нова титанова тоалетна за Международната космическа станция, преди евентуално да я използва в бъдещите лунни мисии.

„Почистването на мръсотиите е важна работа. Не искаме никакви грешки или течове“, заяви Мелиса Маккинли от космическия център Джонсън по повод началото на проекта.

НАСА представи обновен план за лунната програма

Прототипът тежи 100 паунда (около 43 кг) и е 28 инча (71 см), пише агенция "Фокус". С други думи, това е около половината от размера на руските тоалетни, които в момента са в орбита, отбелязва вестникът. Устройството е проектирано да бъде инсталирано в капсули на NASA Orion, които трябва да позволят на американците да се върнат на Луната в близко бъдеще. След това тоалетната от този модел може да бъде използвана и за полетите до Марс.

