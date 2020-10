Възпоменателна монета, посветена на "победата на президента на САЩ Доналд Тръмп над COVID-19", може да се закупи в сувенирния магазин на Белия дом, съобщава БТА.

The White House Gift Shop is selling a “Donald J. Trump defeats Covid” commemorative coin. You can pre-order it now for $100. https://t.co/aPQ0vNRHB3