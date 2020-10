Известните изпълнители Гуен Стефани и Блейк Шелтън са се сгодили и споделиха радостната вест в социалните медии, съобщава БТА.

"Хей @gwenstefani, благодаря ти, че спаси моята 2020 г... И живота ми занапред.. Обичам те. Чух да казваш ДА!'', написа в Twitter кънтри певецът Шелтън.

Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020... And the rest of my life.. I love you. I heard a YES! pic.twitter.com/mAgbbUtSlx