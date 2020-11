Бившият служител на Агенцията за национална сигурност на САЩ Едуард Сноудън кандидатства за руско гражданство, каза той в Tуитър.

Сноудън, който избяга в Русия, след като през 2013 г. Направи публично достояние класифицирани документи , разкриващи експанзивното вътрешно и чуждестранно наблюдение на АНС в интернет и по телефона, очаква първото си дете от съпругата си, съобщи "Политико".

„След години на раздяла с родителите ни, съпругата ми и аз нямаме желание да се отделяме от сина си“, туитна Сноудън . „Ето защо в тази ера на пандемии и затворени граници кандидатстваме за двойно американско-руско гражданство.“

Ходът идва две седмици след като адвокатът на Сноудън заяви, че му е предоставено постоянно пребиваване в Русия.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

„С Линдзи ще останем американци, отглеждайки сина си с всички ценности на Америка, която обичаме “, каза Сноудън. „Очаквам с нетърпение деня, в който мога да се върна в Щатите, така че цялото семейство да се събере отново.“

Lindsay and I will remain Americans, raising our son with all the values of the America we love—including the freedom to speak his mind. And I look forward to the day I can return to the States, so the whole family can be reunited.