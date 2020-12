„Сега се нуждаем от братство повече от всякога”, заяви папа Франциск в традиционното си коледно обръщение "Урби ет орби" ("Към града и към света").

"В този исторически момент, белязан от екологична криза и сериозни икономически и социални дисбаланси, задълбочени от пандемията от коронавируса, се нуждаем повече от всякога от братство, основаващо се на искрена любов, на способността да приемем различния от нас човек, да съпреживеем страданията му, да се грижим за някого, който не е част от нашето семейство, националност или религия. Той е различен, но е наш брат или сестра", каза Светият отец.

“May the Child of Bethlehem help us, then, to be generous, supportive and helpful, especially towards those who are vulnerable, the sick, those unemployed or experiencing hardship due to the economic effects of the pandemic” — Pope Francis #UrbietOrbi https://t.co/Y1bjznntXe