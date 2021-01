Спасителите откриха черните кутии на катастрофиралия самолет на индонезийската авиокомпания „Шривиджая Ер”, съобщи AFP, цитирана от РИА Новости и „Фокус”.

Преди това беше локализирано вероятното място за катастрофа на самолета в Яванско море. Според спасителите останките се намират на дълбочина 23 метра.

Самолет „Боинг 737-524” на Шривиджая Ер” катастрофира в събота. Няколко минути след излитането от летището в Джакарта той изчезна от екраните на радарите и след това падна във водата близо до остров Лаки.

