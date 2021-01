В традиционното си годишно писмено послание мултимилиардерът Бил Гейтс предупреди, че светът трябва да се готви за следващата пандемия, както би се готвил за война.

COVID-19 continues to impact nearly every person on the planet. What needs to be done to ensure the world is in a better position to deal with this pandemic, and the next? Thread ⬇️ — Gates Foundation (@gatesfoundation) January 27, 2021

„Светът трябва да похарчи милиарди долари, за да спести трилиони и да спаси живота на милиони хора“, пише Гейтс, като посочва, че щетите и загубите от Covid-19 се изчисляват на около 28 трилиона долара.

By the time the next pandemic arrives, @BillGates said he hopes to see “mega‐diagnostic platforms, which could test as much as 20% of the global population every week. #COVID19Pandemic#COVID19Vaccine #CoronaVirusUpdates https://t.co/B3MZPZbk5M — Business Standard (@bsindia) January 27, 2021

Гейтс съветва да се инвестира в диагностични и ваксинационни технологии и в глобална система за ранно предупреждение, както и за създаване на спецчасти от 3000 противопандемични пожарникари.

The world wasn’t ready for COVID-19. But next time can be different. Read these reflections and more in the 2021 Annual Letter. https://t.co/LLbewK85AR — Gates Foundation (@gatesfoundation) January 27, 2021

