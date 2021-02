Белият дом съобщи, че е приел оставката на говорител на президента Джо Байдън, за когото стана известно, че е заплашил журналистка и е отправил сексистки обиди към нея, предаде информира БТА.

Тридесет и две годишният Ти Джей Дъкло, който беше част от предизборния екип на Байдън, стана един от заместниците на говорителката на Белия дом Джен Саки.

С него се свързала журналистката от "Политико" Тара Палмери и му задала въпрос за интимната му връзка с друга журналистка - Алекси Маккамънд от сайта "Аксиос" и за етичните проблеми, които това би породило.

My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB