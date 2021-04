Британската академия за кино и телевизия (БАФТА) раздаде годишните си награди на официална церемония в Лондон. Българската актриса Мария Бакалова, която бе сред номинираните не получи БАФТА за поддържаща роля, статуетката отиде при южнокорейката Юн Ю Джун. Ето кои са и останалите отличени.

Големият победител на наградите Бафта бе лентата "Земя на номади" , която получи четири статуетки. Продукцията бе удостоена с отличието за най-добър филм, а Клои Чжао стана втората жена, печелила приза на Британската академия за кино и телевизия за най-добър режисьор. Франсис Макдорманд получи наградата за най-добра актриса за ролята си, а Джошуа Ричардс отличието за операторска работа.

"Изключително развълнувана съм! И съм изключително благодарна на Британската филмова академия. Да усещам подкрепа от целия свят за мен означава толкова много. И всикчо това в една година, в която бяхме разделени и нямаше кака да общуваме помежду си. Усещането е страхотно! Примем приза и на Франсис Макдорманд тъй като тя снима филм в момента. Обичаме работата си и се надявам да има повече хора, като мен, чийто мечти да станат реалност! Благодаря Ви!", заяви Клои Чжао.

83-годишният актьор Антъни Хопкинс получи наградата за най-добър актьор за ролята си на мъж, борещ се с деменцията във филма "Бащата".

"Всъщност ролята ми беше доста лесна, трябваше да се държа като един човек на възрсат, че аз съм си стар вече. Благодаря на страхотните сценаристи Флориан Зелер и Кристофър Хемптън, както и на целия екип“, сподели той.

Призът в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля, където бе номинирана Мария Бакалова отиде при южнокорейката Юн Ю-джун за образа й в семейната драма "Минари".

Наградата за поддържаща мъжка роля бе връчена на британецът Даниел Калуя за участието му във филма "Юда и черният месия".

Британката Емералд Фенъл получи отличието за най-добър филм за "Момиче с потенциал", а продукцията "Още по едно" на датския режисьор Томас Винтерберг спечели награда БАФТА за най-добър чуждестранен филм.

Британските филмови награди обикновено предшестват със седмица или две церемонията за наградите "Оскар" и са важен етап от наградния сезон в киното. Тази година и двете церемонии бяха отложени от обичайните си дати на провеждане през февруари заради пандемията.

"See you down the road" 🛣️ Chloé Zhao dedicates the #EEBAFTAs Best Film win for @nomadlandfilm to the nomadic community. pic.twitter.com/QXtAeuRMOC

And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP