Композиторът Джим Стайнман, написал дебютния албум "Вat Out Of Hell" на Мийт Лоуф и хитове на Бони Тайлър и Селин Дион, почина на 73 години, съобщи Асошиейтед прес.

Причината за смъртта е бъбречна недостатъчност, каза брат му Бил Стайнман. Композиторът е издъхнал близо до дома си в Ричфийлд, Кънектикът.

Джим Стайнман е въведен в Залата на славата на композиторите през 2012 г. Той печели награда "Грами" за албум на годината през 1997 г. като продуцент на песни от албума "Falling Into You" на Селин Дион.

Албумът на Мийтлоуф "Bat Out of Hell" от 1977 г. , на който той пише музиката, е един от най-добре продаваните за всички времена. Той е 14 пъти платинен в САЩ, което означава, че от него там са продадени повече от 14 милиона броя. Стайнман пише и музиката за албума "Bat Out of Hell II: Back into Hell" от 1993 г. на Мийт Лоуф. Той работи и по "Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose" от 2006 г. Композира също рок мюзикъла "Bat Out of Hell: The Musical".

Стайнман е композиторът на хита "Total Eclipse of the Heart" на Бони Тайлър от 1983 г. , донесъл й номинация за награда "Грами".

"Няма друг композитор като него", казва просълзен Мийт Лоуф при въвеждането Стайнман в Залата на славата на композиторите. „Никога не мога да му се отблагодаря. Той толкова ми повлия, всъщност той е човекът, повлиял ми най-много през живота ми. Толкова много съм научил от него, че никога няма да мога да му се отблагодаря", добавя той.

Мийт Лоуф и Стайнман работят заедно и по албума "Braver Than We Are" от 2016 г.