Според инфекционист номер едно на САЩ доктор Антъни Фаучи, защитните маски могат да се превърнат в „сезонно облекло“ след пандемията, пише "Вашингтон екзаминър".

„Възможно е, след година или две или повече, през определени сезонни периоди, когато върлуват респираторни вируси като грип, хората всъщност да изберат да носят маски, за да намалят вероятността да се заразят с тези болести, пренасяни от дихателните пътища“, заяви водещият експерт по инфекциозни болести в страната.

Anthony Fauci said it is “conceivable” that people might decide to wear masks seasonally to diminish the possibility of either spreading or catching respiratory-borne viruses https://t.co/hEhquDQiaT