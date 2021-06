„Героите не правят така” - с този аргумент от DC Entertainment са отхвърлили предвидена секс сцена между Батман и Жената Котка в анимирания филм „Харли Куин”.

Един от създателите на лентата, която е предназначена за възрастни, разкри в интервю, че любовна сцена между двамата герои е била изрязана и няма да се излъчи. Причината за това е, че според издателя на комиксите подобно поведение не е типично за супергерои.

DC cuts the Batman sex scene in the Harley Quinn series because "heroes don't do that." https://t.co/XyHgE24Xt7 pic.twitter.com/XfYriQNJVo