Испанското правителство одобри днес помилване на деветима каталунски сепаратистки лидери, хвърлени в затвора заради ролята им в организирането на признатия за незаконен референдум за независимост на региона през 2017 година.

Санчес ще предложи помилване на осъдените каталунски сепаратисти в Испания

Това съобщи държавната телевизия ТВЕ след края на правителствено заседание, предадоха световните агенции.

Spanish PM Sanchez says his government will pardon the 9 jailed leaders of Catalonia's failed 2017 independence bid. https://t.co/68CuIDcqjy