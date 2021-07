Хеликоптерът "Инджинюъти", който се намира на Марс, подобри три свои рекорда наведнъж, предаде ТАСС, като цитира съобщение на НАСА.

Машината успя да измине 625 метра в район с пясъчни дюни за 2 минути и 46 секунди със скорост от 5 метра в секунда. Така "Инджинюъти" подобри собствените си постижения за изминато разстояние, продължителност на полета и скорост на придвижване.

Ingenuity, the helicopter that accompanied the Perseverance rover on its Mars mission, has undertaken its ninth and "most nerve-wracking" flight since it first took off on the red planet. https://t.co/GKK0jEkD1r