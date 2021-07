Кейт Мидълтън и синът ѝ принц Джордж се отправиха към „Уембли” в неделя, заедно с принц Уилям, за да гледат финала на UEFA EURO 2020, в който Англия се изправи срещу Италия, пише Edna.bg .

​По време на 90-минутния мач феновете гледаха как почти 8-годишният принц пее националния химн заедно с родителите си и се радва на възгласите от кралската ложа. Но моментът, който разтопи сърцата на феновете, беше, когато Джордж прегърна майка си Кейт и баща си Уилям.

След първия гол на Англия камерите се насочиха към Джордж, който подскачаше от радост и ликуваше с родителите си. Принцът бързо прегърна баща си, след което се обърна и се хвърли в обятията на майка си, усмихнат до уши.



„Един от най-сладките кралски моменти в историята”, коментира един от феновете.

Принц Джордж достигна и един от важните житейски уроци този ден - че не винаги победата е сигурна, дори началото да е обещаващо.

