Нидерландският тийнейджър, станал тази седмица най-младият космически пътешественик, изненадал милиардера Джеф Безос по време на полета, като му казал, че никога не е поръчвал от Amazon, предаде Ройтерс.

18-годишен астронавт се отправя в Kосмоса с Джеф Безос (СНИМКИ)

18-годишният студент по физика Оливър Дамен придружи Джеф Безос, брат му Марк Безос и 82-годишната авиаторка Уоли Фънк, станала най-възрастният човек, летял в космоса, на 10-минутното пътуване извън границите на земната атмосфера. Безос финансира изследователската компания Blue Origin, като продаде акции на Amazon на стойност милиарди долари.

