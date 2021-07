Младеж на 18 години ще стане най-младият астронавт в историята, като ще се отправи към ръба на Kосмоса с американския милиардер Джеф Безос на 20 юли, съобщиха АФП и Ройтерс, като цитираха съобщение на космическата компания "Блу ориджин" на Безос.

Оливър Дамен, който е завършил гимназия през 2020 г. и очаква разрешително за пилот, е първият клиент на "Блу ориджин", който ще плати за космическия си полет. Той обаче не е анонимният победител в търга за място на борда на суборбиталния кораб "Ню шепард" срещу 28 милиона долара. Този пътник е пожелал да бъде запазена анонимността му и ще лети до Kосмоса при бъдеща мисия, съобщиха от компанията.

"Това бележи началото на търговските операции на "Ню шепард", обяви шефът на компанията Боб Смит. "Оливър представя новото поколение, което ще ни помогне да проправим път към Kосмоса", добави той.

