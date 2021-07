Късметлийка удари джакпота в лотарията в Германия, но разбра за печалбата няколко седмици по-късно. И то случайно. 45-годишната жена, чието име не се споменава, забравила печелившия билет в чантата си, съобщава SkyNews.

Американец спечели за втори път 1 милион долара от лотарията (СНИМКА)

Тегленето на числата било на 9 юни, посочват от Lotto Bayern. Късметлийката споделя, че съвсем случайно открила билета и когато разбрала, че е познала седемте печеливши числа, се почувствала замаяна. Тя купила билет за 1,20 евро с предварително попълнени числа.

Woman unaware she had $39M lottery ticket in purse for weeks. https://t.co/XUfFGb9rYJ