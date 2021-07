Аварийно-спасителни екипи участваха в десетки операции в Северна Италия, след като регионът пострада от нови проливни дъждове, предаде ДПА. На изток от езерото Маджоре пожарникарите бяха повикани на 40 места в провинция Варезе, съобщиха днес спасителните екипи.

БОМБИ ОТ НЕБЕТО: Потрошени коли и ранени хора след градушка в Италия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Силните дъждове предизвикаха свлачища и наводнения в района. Видеокадри показаха отломки и кал, която е блокирала автомобили и е проникнала в домове.

Torrential rain and hailstorm in Italy caused floods and mudslides in the northern part of the country on Tuesday. No deaths or injuries were reported.#LakeComo #Italy #flood #anews pic.twitter.com/Y5E3eBNq5O — ANews (@anews) July 28, 2021



Областният управител на областта Ломбардия, която беше особено засегната от бурите, поиска да бъде обявено извънредно положение в няколко провинции там, включително Варезе, Комо и Леко.

In Italy, floods and landslides in towns around Lake Como after sudden torrential rain https://t.co/J9XqQFYibt — Marian Houk (@Marianhouk) July 28, 2021

Пожарникарите в провинция Комо вече взеха участие вчера в над 100 операции заради наводнения и свлачища. Пътищата в района бяха блокирани частично, блокирани бяха и хора в домовете си.

Бурите причиниха хаос и в областите Венето и Фриули - Венеция Джулия. За утре службата за гражданска защита издаде по-висока степен на предупреждение за опасно време за крайните северни части на Ломбардия. В района се очакват силни бури.