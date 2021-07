Мощно земетресение с магнитуд 8,2 по Рихтер разтърси полуостров Аляска. Трусът е бил регистриран в 8.15 часа българско време на дълбочина 10 километра. Епицентърът е бил на около 106 км югоизточно от град Перивил

Първоначално беше съобщено, че силата на труса е 8.1 по Рихтер, но малко по-късно данните бяха променени.

BREAKING: A magnitude 8.2 #earthquake occurred roughly 25 minutes ago along the Aleutian Chain in Alaska. Its hypocenter was 29 miles deep.



This DOES appear to be a thrust quake along the Aleutian Trench. #Tsunami likely with this along coastal #Alaska and beyond! pic.twitter.com/gMheqZ2MTe