Десетки активисти срещу измененията в климата окупираха центъра на Цюрих, където се помещават офисите на много финансови институции, предаде Ройтерс.

Протестът на еколозите е срещу банките, които финансират проекти за добив на изкопаеми горива. По този начин те вредят на околната среда, предупреждават активистите.

Полицията обаче започна разпръсква активистите от финансовия район на Цюрих, след като те блокира входовете на водещи швейцарски банки.

Цюрихската полиция отведе пеещи и скандиращи активисти, заели позиции на входовете на Credit Suisse и UBS на площад "Парадеплац" (Paradeplatz) в швейцарския финансов център, тъй като те отказаха да се разпръснат.

+++BREAKING+++ This morning we occupied the Paradeplatz in Zurich (center of Swiss finance) to protest against the massive investments of Swiss financial institutions in oil, gas and coal. #RiseUpForChange #EndFossilFinance #DivestClimateChaos pic.twitter.com/pk7PlkoCqI