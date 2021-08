Прочутият лондонски мост "Тауър" блокира в отворено положение за втори път само за година поради технически проблем. Това доведе до образуването на дълги колони от автомобили, чакащи да преминат река Темза, предаде Ройтерс.

Мостът, който позволява на плавателните съдове да преминават отдолу чрез повдигане на автомобилния път, който минава по него, блокира около 14:45 ч. местно време, съобщи говорителка на полицията в Лондон.

