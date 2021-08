Основателят на UB40, саксофонистът и автор на песни Брайън Травърс, загуби битката с рака на 62-годишна възраст, съобщава "Дейли Стар".

Музикантът на известната реге банда, известна с хитовете „Kingston Town“ и „Red Red Wine“, почина в дома си в Бирмингам, заобиколен от семейството си, на 22 август.

Групата публикува изявление, в което се казва: „С голяма тъга съобщаваме за смъртта на нашия приятел, брат, основател на UB40 и музикална легенда Брайън Травърс. Брайън почина след дълга и героична битка с рака. Мислите ни са със съпругата на Брайън, Лесли, дъщеря му Лиза и сина му Джейми. Всички сме съкрушени от тази новина.“

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY