Револверът, с който е бил убит известният престъпник от Дивия Запад Били Хлапето, бе продаден в петък на търг в Лос Анджелис за над шест милиона долара, съобщава агенция Ройтерс.

Аукционна къща "Бонъмс" съобщи, че револверът, марка Колт, който шериф Пат Гарет е използвал, за да застреля Били Хлапето през 1881 г., е бил купен по телефона от лице, което е пожелало да остане анонимно.

Аукционната къща описа револвера като "съкровище от ранната история на уестърна" и уточни, че сумата от 6,03 милиона долара е световен рекорд за цена на каквото и да е огнестрелно оръжие. Очакваше се револверът да бъде продаден за сума между два и три милиона долара, отбелязва Ройтерс.

