Японският астронавт Акихико Хошиде и френският Тома Песке излязоха в открит космос от Международната космическа станция (МКС), съобщи НАСА на сайта си, където предава на живо.

Партньор на Хошиде първоначално трябваше да е американецът Марк Ванде Хай. Работата им в открит космос беше насрочена за 24 август, но беше отложена заради здравословен проблем на Ванде Хай. В какво се състоеше той, не беше посочено. НАСА спомена само, че той не изисква извънредни мерки.

LIVE SPACEWALK: @Aki_Hoshide & @Thom_Astro work outside the @Space_Station to prepare the station for future solar array upgrades. Watch: https://t.co/8AKykKaqMY

Хошиде и Песке ще работят в открит космос около 6,5 часа. Задачата им е подготвителни работи за инсталирането на нови слънчеви панели iROSA ("Айроса").

Петдесет и четири годишният Марк Ванде Хай е на МКС от април. Очаква да остане на борда й до следващата пролет за пълна едногодишна мисия.

A look at the worksite from @Thom_Astro's helmet camera, as he & @Aki_Hoshide work to install a support bracket to enable future upgrades to the @Space_Station's solar arrays. Jessica Watkins of @NASA_Astronauts is communicating with the two spacewalkers from Mission Control. pic.twitter.com/NUSwyGHA4S