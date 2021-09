След година прекъсване се завърна една от най-атрактивните прояви в шоубизнеса - „Мет Гала". Тя събра най-известните хора в Америка в областта на изкуството, модата, киното, музиката и спорта. Миналата година „Мет Гала" беше отменена заради пандемията.

Alexandria Ocasio-Cortez attending the $35,000-a-ticket #MetGala in a Brother Vellies gown blaring "Tax the Rich" is a complicated proposition. pic.twitter.com/prxOojWxwx

На събитието присъстваха зведи от шоубизнеса, социалните мрежи, политици и много други.

Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez had ‘Tax the Rich’ written in red across the back of her white gown at the #MetGala https://t.co/3gRYuG1vAp pic.twitter.com/KWifFMw8sF