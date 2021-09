Номинираният за "Оскар" актьор Стенли Тучи, известен с ролите си в "Дяволът носи Прада", "Игрите на глада", "Джули и Джулия", ще се превъплъти в образа на прочутия музикален продуцент Клайв Дейвис в биографичния филм "I Wanna Dance with Somebody" за певицата Уитни Хюстън, съобщи сайтът Дедлайн.

Дейвис пръв забелязва таланта на Хюстън и подписва договор с 19-годишната певица, на която дълги години е продуцент и ментор.

Филмът "I Wanna Dance with Somebody" описва живота и кариерата на Уитни Хюстън от първите й стъпки в музикалния бизнес до световните хитове и актьорския й дебют във филма "Бодигард".

Ролята на певицата е поверена на британската актриса Наоми Аки, участвала в "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър".

Заглавието на биографичния филм е заимствано от един от най-големите хитове на Уитни Хюстън - "I Wanna Dance with Somebody". Продукцията има подкрепата на наследниците на покойната легенда, както и на самия Клайв Дейвис.

Каси Лемънс ще режисира филма по сценарий на Антъни Маккартън.

Уитни Хюстън, сред чиито хитове са също "I Will Always Love You" и "Saving All My Love for You", почина на 48-годишна възраст през 2012 г. в навечерието на церемонията за наградите "Грами". Певицата беше намерена удавена във ваната на хотел в Бевърли хилс след употреба на кокаин. За Уитни Хюстън се знаеше, че от години води борба с наркотична зависимост.



Очаква се биографичният филм "I Wanna Dance with Somebody" да излезе на екран в края на 2022 г.