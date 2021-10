Netflix ще редактира телефонен номер, който се появява в хитовата му поредица Squid Game, след като жена сигнализира, че била засипана от обаждания на мобилния си телефон. Кървавата южнокорейска драма проследява историята на състезатели, които трябва да се обадят на посочен телефонен номер, за да се включат в детски игри на живот и смърт. Наградата е 30 милиона паунда.

The game is simple: if you win, the money is all yours. If you lose, you die. Will you play?



Squid Game is like Battle Royale meets Black Mirror — and it's now on Netflix pic.twitter.com/SrjNL4vNrX — Netflix (@netflix) September 17, 2021

Въпросният номер съвпадал с този на корейката, потърпевша от огромния интерес към сериала. Бизнесдамамата от Сонджу разказа пред местните медии, че е получавала хиляди съобщения и обаждания, което сериозно пречело на нормалния й живот.

ОБИРЪТ ПРИКЛЮЧВА: Обявиха датата за последния сезон на La Casa de Papel (ТРЕЙЛЪР)

"Това е номер, който използвам повече от десет години, така че съм доста изненадана. Има над 4000 номера, които трябваше да изтрия от телефона си. Отначало не разбирах какво се случва, но моят приятел ми обясни", казва корейката пред Money Today.



От Netflix предложили да обезщетят жената с 4 хиляди долара заради причиненото неудобство. „Заедно с продуцентската компания работим за разрешаване на този въпрос, включително премонтиране на сцените, в които се вижда телефонният номер“, заявиха от Netflix.

Thousands of crazed Netflix fans contact South Korean woman asking to participate in Squid Game https://t.co/z7sESt9SGb pic.twitter.com/FtoeZujDIF — Bob T Two (@bobttwo) October 6, 2021

Squid Game е на път да се превърне в най-гледания сериал в историята на Netflix.

Wrong number.



Netflix has edited a phone number that appears in its global hit series "Squid Game" after South Koreans who use it or similar combinations were deluged with calls -- some asking to join the show's life-or-death gameshttps://t.co/3MZUoh0fGm — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2021

Излъчването му започна на 17 септември. Само за 10 дни сериалът става номер едно в 90 държави.