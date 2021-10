Отровни Португалски галери са забелязани край бреговете на графство Корнуол във Великобритания, съобщи „Daily Mirror“.

Посетителка на плажа Сенън споделя, че преди да си тръгне, забелязала на пясъка виолетова медуза.

„Никога преди не бях виждала такова нещо. Не съм сигурна колко редки са тези същества за това време на годината. Но изглеждаше много красиво“, разказва тя пред „Cornwall News“.

На следващия ден доброволци от Корнуол, които се грижат за чистотата на плажовете, публикували съобщение, че във Великобритания се е върнала отровната физалия, позната още като Португалска галера (Physalia physalis).

Физалията е морско безгръбначно. В действителност това е сифонофора – колония от четири типа миниатюрни, силно изменени индивиди, представляващи специализирани полипи и медузоиди, всеки от който изпълнява някаква функция, като част от тялото.

На външен вид представлява грозд от „пипала“, провесени от пълен с газ тъмносин, наподобяващ на платно на ветроход орган (плавателен мехур), който се издига на около 20 cm. над морската повърхност и с който става придвижването – откъдето идва и името на организма. Дължината на тези същества достига до 4 метра, а дължината на пипалата – до 50 метра. В пипалата със спираловидна форма са разположени капсули, съдържащи отрова, която предизвиква парализа.

Тъй като физалията не може плува самостоятелно, тя често бива изхвърлена на брега след силни бури, става ясно от информация от Фонда за дивата природа. Тези същества са рядко срещани във Великобритания и може да се видят понякога на сушата в периода септември – декември след силни западни ветрове.

Физалията е опасна за човека и съдържащата се в нея отрова не губи силата си след смъртта на организма, затова експертите препоръчват тя да не се пипа нито жива, нито мъртва.

