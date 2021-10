Американският производител на лекарства Pfizer заяви, че официално е поискал разрешение за спешна употреба на своята ваксина за COVID-19 при деца на възраст от 5 до 11 години.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx