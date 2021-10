Нова скулптура на Мария Калас беше открита в центъра на Атина. Скулптурата на „Ла Дива” беше поставена в малък парк с маслинови дървета близо до Атинския Акропол.

#Greece: a new sculpture of Maria Callas was unveiled by the city’s Mayor, K. Bakoyiannis. The sculpture of the Diva stands opposite the Odeon of Herodes Atticus and it would fair to say that it has not been met with universal approval



