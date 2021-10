Григор Димитров успя да постигне най-голямата си победа отначалото на сезона, като обърна световния №2 Даниил Медведев с 4:6, 6:4, 6:3 в двубоя от осминафиналите на Мастърса в Индиан Уелс, предаде Gong.bg . Българинът падаше до средата на втория сет, но изведнъж се преобрази и даде само 3 от оставащите 11 гейма на своя руски опонент.

Двубоят започна тежко за първата ни ракета, като Медведев проби още в първия гейм. До края на сета всеки си вземаше сервиз гейма и така руснака затвори сета с 6:4 гейма.

Във вторият сет се разви епична битка с размяна на пробиви, в която Григор успя да заличи три гейма пасив и взе сета с 4:6. Окрилен, Димитров започна силно третия сет и стигна до пробив още при първия сервиз на руснака.

До края на мача, българският тенисист показа по-стабилна игра и затвори сета с резултат 3:6 гейма, предаде БГНЕС.

Григор Димитров продължава на четвъртфиналите, където ще срещне Хуберт Хуркач.