Премиерът на Ирак Мустафа ал Казими оцеля при опит за убийство чрез атака с въоръжен дрон тази нощ срещу неговата резиденция в Багдад, предаде АП. Според два официални източника седмина души от охраната на премиера са получили наранявания при нападението в строго охраняваната Зелена зона в иракската столица.

Footage by @Mustafa_salimb shows the moment Iraqi PM Mustafa al-Kadhimi’s residence came under drone attack as guards try to intercept the drone.#Iraq pic.twitter.com/w4LRiFcCsA