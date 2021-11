Трима нападатели самоубийци извършиха бомбени нападения в центъра на угандийската столица Кампала, като погубиха най-малко 3-ма цивилни и принудиха депутати да търсят прикритие, докато коли в близост горяха, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията и очевидци.

В болница „Мугало“ са настанени най-малко 33-ма ранени при атаките, включително петима души в тежко състояние, каза полицейският говорител Фред Енанга.

Часове след експлозиите не бе поета отговорност за атаките. Свързаната с „Ал Кайта“ сомалийска бунтовническа група „Аш Шабаб“ е извършвала в миналото смъртоносни атаки в Уганда. Миналия месец друга ислямистка група – Съюзени демократични сили (СДС), пое отговорност за първа атака в страната.

Scene of second explosion at Parliamentary avenue pic.twitter.com/cpzqTvlkSo