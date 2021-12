Претоварена лодка, превозваща десетки пътници, предимно деца на възраст от 8 до 15 години, се преобърна във вторник в северозападния щат Кано в Нигерия, съобщи говорител на спасителната служба.

"Извадихме 29 тела и спасихме седем пътници. Търсенето на останалите 13 продължава", каза Самину Абдулахи, говорител на противопожарната служба на щата Кано, пред АФП.

Абдулахи каза, че лодката е „предназначена да превозва 12 възрастни, но шкиперът е събрал много деца на борда“. Те пътували към религиозна церемония в Багвай - град от другата страна на реката.

Трагичните инциденти с лодки са често срещани по водните пътища на Нигерия, най-вече поради претоварване, лошо време и липса на поддръжка.

Миналия месец седем момичета на възраст между 10 и 12 години се удавиха в щата Джигава, след като лодката им се преобърна.

