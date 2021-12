Мъж оцеля 22 часа в морето край южната част на Япония, седнал върху преобърнатата си лодка, предаде Ройтерс. Корабокрушенецът, който е на 69 години, се увил в брезент, за да се предпази от вятъра и водата.

Японската брегова охрана разпространи видеокадри от операцията за изваждането на мъжа. Един от спасителите скача във водата и плува към лодката, а корабокрушенецът стои прегърбен, практически неподвижен, подпрян на руля. Човекът, за когото от бреговата охрана казаха, че е японец, остава почти безмълвен, когато спасителят се изкачва при него по обърнатата лодка. Той прикрепя въже към плавателния съд и служителите на бреговата охрана започват да го изтеглят, за да го приближат до техния кораб. Така спасителите успяват да качат на борда корабокрушенеца и своя колега.

A 69-year-old man was rescued at sea off southern Japan after spending 22 hours drifting on his capsized boat pic.twitter.com/ps3dsuubIB